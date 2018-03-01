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غازات "سامة مجهولة" تثير الحيرة بمدينة عربية

1
MARCH
2018
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ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية، أن مدينة تازة شرقي البلاد، تعيش منذ الجمعة حالة من الترقب والذهول، بسبب غازات سامة مجهولة المصدر.
 
وأوضحت الصحيفة أن تلك الغازات خلفت حتى الآن 91 حالة اختناق، أغلبهم من تلاميذ مدرسة ابتدائية، جرى نقل 87 منهم في حالة صحية حرجة إلى المستشفى يوم الجمعة الماضي.
 
وسُجلت، الاثنين، 4 حالات اختناق جديدة بين تلاميذ المدرسة نفسها، كانوا قد استنشقوا أيضا غازات سامة.
 
وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع، إلى أن "الخطير في الحادث" هو عجز السلطات المحلية حتى الآن عن تحديد مصدر الغازات السامة ونوعها، وذلك عقب تحقيق قضائي أمرت النيابة بفتحه لـ"فك لغز هذه الغازات".
 
ونوه المصدر إلى أن التحريات استبعدت فرضية تسرب تلك الغازات من معمل لتعبئة أنابيب الغاز قريب من مدرسة "بني مرين" في تازة، بعد إخضاع المعمل لعملية تفتيش تقنية، أظهرت توفره على أجهزة إنذار مبكرة عند وجود أي حالة تسرب للغاز ولو كانت قليلة.
 
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