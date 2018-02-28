مقدم برامج تركي يدعو إلى "قتل العلمانيين" في إسطنبول

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استقال مقدم برامج تركي على إحدى القنوات الإسلامية إثر دعوته إلى قتل العلمانيين في مدينة إسطنبول.

وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذي التوجه الإسلامي، إنه من غير المقبول ولا يوجد مبرر على الإطلاق لهذا الرجل "الذي يدعى أحمد قيسر أن يدلي بتلك التصريحات التي تدل على "شخص مضطرب عقليا"، على حد وصفه.

وقال قيسر في برنامجه على قناة "أكيت تي في" إنه إذا كنا نحن (الأتراك) نريد أن نقتل مدنيين، فكان من الأحرى بنا أن نبدأ بقتل المدنيين في (أحياء) جيهانجير، ونيشانتاشي واتيلير في (إسطنبول)".

وكان قيسر يُعقّب على تقارير تتهم القوات التركية في منطقة عفرين السورية بقتل مدنيين أكراد.

وأحالت النيابة العامة في اسطنبول قيسر إلى التحقيق واتهمته بالتحريض على الكراهية والعنف.