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مذيع مصري يرتدي النقاب على الهواء.. ماذا أراد بذلك؟ (شاهد)

27
FEBRUARY
2018
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عربي-21 -
ارتدى مذيع مصري النقاب، خلال تقديمه برنامجا على الهواء مباشرة.
 
 
 
المذيع جابر القرموطي، وخلال تقديمه برنامج "مانشيت القرموطي"، على فضائية "النهار"، ارتدى نقابا؛ للاستدلال من خلاله على إمكانية تخفيه بالكامل، وعدم تعرف أي شخص عليه، وهو ما يسهل له ارتكاب الجرائم.
 
 
 
جابر القرموطي أثنى على مقال تحت عنوان "جرائم النقاب" للكاتب محمد حسن البنا، تحدث من خلاله الأخير عن استغلال اللصوص والمتحرشين وغيرهم النقاب لارتكاب جرائمهم.
 
 
 
وعرض القرموطي أمثلة من شبان قبضت الشرطة المصرية عليهم متخفين بالنقاب، بقصد السرقة.
 
 
 
ورغم قوله إن النقاب حرية شخصية، إلا أن القرموطي عاد وحذر من خطورة استغلاله في ارتكاب الجرائم.
 
 
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