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السعودية تفتح باب التجنيد أمام الفتيات.. هذه هي الشروط

27
FEBRUARY
2018
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فتحت مديرية الأمن العام في السعودية، الأحد، الباب أمام النساء للالتحاق بوظيفة "جندي"، وهي المرة الثانية في تاريخ المملكة التي تطرح فيها جهة أمنية تلك الوظيفة للنساء.
 
وأعلنت المديرية (التابعة لوزارة الداخلية) استمرار التقدم، عبر بوابة التوظيف الإلكترونية، حتى الخميس القادم، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
 
ومن شروط شغل الوظيفة أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة كحد أدنى، أو ما يعادلها، وأن تكون مقيمة في الرياض أو مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو القصيم أو عسير أو الباحة أو الشرقية.
 
كما يشترط أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، وألا يقل عمرها عن 25 عاما، ولا يزيد على 35 عاما.
 
ومن بين الشروط ألّا يقل طول المتقدمة عن 155 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول، والمقابلة الشخصية، والفحص الطبي.
 
وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وليست موظفة في أي جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها في المنطقة أو المحافظة نفسها، التي توجد فيها الوظيفة.
 
وكانت المديرية العامة للجوازات في السعودية (تتبع وزارة الداخلية) فتحت، الشهر الماضي، الباب أمام النساء للالتحاق بوظيفة "جندي"؛ من أجل العمل في جوازات المطارات والمنافذ البرية.
 
وسمحت السلطات السعودية، في الآونة الأخيرة، للمرأة بالحصول على رخصة قيادة، وحضور فعاليات رياضية.
 
ومنذ فترة، تشهد المملكة تغييرات اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية متسارعة، ضمن "رؤية السعودية 2030"، التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
 
وتقول السلطات في السعودية إنها عازمة على منح النساء العديد من الحقوق في إطار تلك الرؤية، التي تصفها بـ"الإصلاحية".
 
 
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