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بالصور - تعرف على أول امرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير

27
FEBRUARY
2018
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين الدكتورة تماضر الرماح في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ السعودية.
 
ونص الأمر الملكي الخاص على "تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة".
 
وحصات الرماح على شهادة الدكتوراة في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من كلية الطب والعلوم الإنسانية من جامعة "مانشستر" في 2007، ونالت قبلها شهادة الماجستير في الأشعة المقطعية من جامعة "ويلز بانغور" في 2003، بينما كانت شهادة البكالوريوس التي تخرجت بها من جامعة الملك سعود بالرياض في العلوم الإشعاعية في 1995.
 
وتعد الدكتورة تماضر الرماح عالما مشاركا في قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، كما تعمل أستاذًا مساعدا في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود بالرياض.
 
وكانت الرماح تشغل منصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجه، المشرف العام على وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة.
 
ودار عمل الرماح في الوزارة خلال تلك الفترة على توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين السعوديين، الذين تحيط بهم مشكلات اجتماعية واقتصادية يعجزون عن مواجهتها والتغلب عليها.
 
كما قامت  الدكتورة الرماح بمجهودات خلال الفترة نفسها في مجال توفير الوظائف للسعوديين وخاصة في القطاع الخاص، كما أنها مثلت المملكة في العديد من المؤتمرات الخارجية.
 
ويعتبر تعيين الرماح في هذا المنصب ضمن توجه المملكة لتمكين المرأة السعودية وفق رؤية 2030.
 
وبتعيين الرماح في منصبها الجديد، فإنها قد تصبح في المستقبل في منصب وزيرة، مستفيدة من سيرتها الذاتية العلمية والعملية، فيما لو واصلت السعودية خططها الحالية الجريئة، التي تستهدف تشجيع النساء على العمل وتسليمهن مناصب قيادية في سابقة لم تحدث منذ عقود.
 
هذا وأشاد السعوديون بالقرار الملكي على موقع التواصل "تويتر"، معبرين عن تفائلهم بظهور أول إمرأة في منصب وزير بالمملكة قبل نهاية 2018.
 
 
 
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