living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ملياردير يهودي أميركي يعرض تمويلا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس

24
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

تدرس الإدارة الأمريكية عرضا من الملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون الذي رغب بتمويل جزء من مصاريف نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، بحسب ما أفاد موظفون لـ"أسوشيتد برس".

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن 4 موظفين في الإدارة الأمريكية، إنه وبحسب المعلومات الواردة فإن رجل الأعمال الأمريكي أديلسون (84 عاما) أبدى استعداده للتكفل بالفارق بين مصاريف نقل السفارة، التي قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، وبين ما تنجح الإدارة الأمريكية من جمعه.

وتدرس واشنطن طلب تبرعات لهذه الغاية ليس فقط من أديلسون، وإنما من يهود أمريكيين آخرين، ومن المسيحيين الإنجيليين الموالين لإسرائيل.

وتربط أديلسون علاقات طيبة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كما يمتلك صحيفة " إسرائيل هيوم" المقرّبة من اليمين الإسرائيلي، ويوصف الرجل بأنه صاحب التأثير في السياسات الأمريكية لصالح إسرائيل.

وأوضح الموظفون أن محامين في وزارة الخارجية يفحصون البُعد القانوني لتلقي تبرعات من جهات خاصة لتغطية نفقات إقامة السفارة.

ولم تتضح الصورة بشأن "سابقة" بتمويل أشخاص لبناء السفارات الأمريكية، وما إذا كان المحامون سيسمحون بتنفيذ هذه الفكرة أم لا.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في السادس من ديسمبر 2017، بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعلن بدء الإجراءات لنقل سفارة بلاده إليها، وهو ما أثار غضبا واسعا في العالم العربي وقلقا دوليا.

وكانت الخارجية الأمريكية قد قالت مساء الجمعة، إن الولايات المتحدة تخطط لفتح سفارتها في القدس في مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى 70 لقيام إسرائيل.

وكان مسؤول أمريكي قد ذكر أنه من المتوقع أن تفتح سفارة الولايات المتحدة في مدينة القدس أبوابها في شهر مايو المقبل.

AP
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout