"ضابط الإعدامات الليبي".. مطلوب للإنتربول

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أدرجت الشرطة الدولية الإنتربول، مساء الجمعة، الرائد محمود الورفلي آمر محاور القوات الخاصة في الجيش الليبي في القائمة الحمراء وعلى لائحة المطلوبين لديها، كمجرم حرب مطلوب في 7 قضايا تتعلق بالقتل.

ووفقا للموقع الرسمي للشرطة الدولية، فإن الورفلي أصبح مطلوبا لها بموجب أمر التوقيف الصادر بحقه من محكمة الجنايات الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب.

وكانت الجنايات الدولية أصدرت يوم 15 أغسطس من العام الماضي، أمرا بتسليمها الورفلي للاشتباه في ارتكاب أو إصدار أوامر بارتكاب جريمة حرب في سياق 7 حوادث شملت 33 شخصا.