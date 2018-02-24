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القبض على لبناني مشتبه به في مقتل عاملة فلبينية بالكويت

24
FEBRUARY
2018
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ألقي القبض على لبناني مشتبه به في حادث مقتل عاملة منزل فلبينية في الكويت، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الفلبينية.

وعثر على جثة جوانا ديمافيليس (29 عاما) داخل مجمد بشقة سكنية كانت تعمل فيها بعد أكثر من عام على اختفائها.

وأثارت قضية ديمافيليس غضبا عارما في الفلبين، حيث فرضت السلطات حظرا على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت.

وأوضحت الوزارة أن الشرطة في لبنان ألقت القبض على نادر عصام عساف، الذي كانت ديمافيليس تعمل لديه، كمشتبه به في الحادث.

وقالت الوزارة إن زوجته، منى، وهي مشتبه بها أيضا، لا تزال هاربة، ويعتقد أنها في سوريا.

ورحب وزير خارجية الفلبين آلان بيتر كايتانو بهذه الأنباء، واصفا إياها بأنها "خطوة أولية مهمة في سعينا من أجل تحقيق العدالة من أجل جوانا".

وكان مسؤولون فلبينيون قد أوضحوا أن جثة ديمافيليس عثر عليها في شقة سكنية، وبدا عليها آثار تعذيب. ويعتقد أن الجثة ظلت داخل الشقة لمدة عام على الأقل.

وعقب ذلك، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني في الكويت.

وتشير التقديرات الحكومية في الفلبين إلى أن قرابة ربع مليون فلبيني يعملون في الكويت.

وتعهدت السلطات الكويتية ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة في القضية.

وقال كايتانو إنه يتوقع من السلطات الكويتية أن تطلب من لبنان تسليم عساف لمحاكمته.

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