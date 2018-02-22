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محامي صدام حسين يكشف السر الأهم عن الرئيس العراقي الراحل

22
FEBRUARY
2018
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فجر محامي صدام حسين مفاجأة عن الرئيس العراقي الراحل، كان احتفظ بها لسنوات.
 
كشف المحامي العراقي البارز بديع عارف، وهو في حالة مرض شديد، النقاب عن معلومة، زعم أنها بقيت سراً محفوظاً في قلبه لسنوات، متحدثاً عما وصفه بالسر الذي دفع صدام حسين لعدم مقاومة القوّة الأمنية الأميركية التي اعتقلته عندما اعتقل قبل محاكمته، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "رأي اليوم".
 
ووجه عارف رسالة صوتية للصحيفة، قال فيها إن الموت يداهمه وأنه في حالة صحية سيئة للغاية، متحدثاً عما وصفه بالسر الذي دفع الرئيس الراحل صدام حسين لعدم مقاومة القوة الأمنية الأميركية التي اعتقلته قبل محاكمته.
 
وأضاف: "وجهت سؤالاً لصدام حسين بشأن عدم مقاومة للقوة الأمنية الأميركية التي اعتقلته"، مشيراً إلى أن "جواب صدام هو أنه كان يخطط للتفاوض باسم الشعب العراقي وعلى أساس أنه رئيس دولة، موضحا بأن الهدف في ذهن الرئيس الشهيد الراحل هو حقن دماء العراقيين وبالتالي لم يظهر أي مقاومة، لأنه تحرك انطلاقا من حافز له علاقة باعتقاله بضرورة التفاوض مع القوة المحتلة، لحقن دماء الشعب العراقي وعلى أساس ما هو متعارف عليه".
 
وكانت القوات الأميركية قد ألقت القَبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في كانون الأول 2003، وظهر في شريط فيديو لعملية الاعتقال أن صدام لم يظهر أي مقاومة.
روسيا اليوم
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