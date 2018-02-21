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للمرة الأولى...محامي صدام يكشف أسرار عنه قبل اعتقاله!

21
FEBRUARY
2018
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كشف محامي الرئيس العراقي المعدوم صدام حسين، وهو في حالة مرض شديد النقاب عن معلومة، قال أنها بقيت سرا محفوظا في صدره، ولم يتطرق لها أحد في الماضي.

ووجه المحامي عارف الممثل لعائلة صدام حسين قانونيا، رسالة مسجلة صوتيا لـ"رأي اليوم"، قال فيها أن الموت يداهمه وأنه في حالة صحية سيئة للغاية.

وتحدث عارف في الرسالة عن ما وصفه بالسر الذي دفع صدام حسين لعدم مقاومة القوة الأمنية الأمريكية التي اعتقلته عندما أعتقل قبل محاكمته.

وحسب المحامي عارف، وهو الوحيد الذي تواصل مع صدام عدة مرات أثناء محاكمته قبل إعدامه، فإنه أعتقل بالطريقة التي يعرفها الجميع قاصدا عدم المقاومة للقوة التي اعتقلته لأنه كان تحت انطباع بأنه "سيفاوض باسم الدولة العراقية المحتل الأمريكي"!

وشرح عارف بأنه سأل صدام مباشرة، والأخير في السجن: لماذا لم تقاوم قوة الاحتلال الأمريكية التي اعتقلتك؟

وكان الجواب وفقا لعارف، أن صدام سلم نفسه دون مقاومة، لأنه "يخطط للتفاوض باسم الشعب العراقي وعلى أساس أنه رئيس دولة"، موضحا بأن الهدف في ذهن صدام هو "حقن دماء العراقيين"!

وكانت القوات الأمريكية قد ألقت القبض على صدام حسين بعد وشاية من أحد المقربين منه، وظهر في شريط فيديو لعملية الاعتقال أنه لم يظهر أي مقاومة، بالرغم من وجود سلاح فردي بين يديه.

المصدر: الديار

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