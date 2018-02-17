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إصابة 4 جنود اسرائيليين بانفجار عبوة واسرائيل ترد بغارات على قطاع غزة

17
FEBRUARY
2018
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انفجرت عبوة ناسفة اليوم (السبت) بالقرب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، ما أسفرت عن إصابة أربعة جنود اسرائيليين، اثنان منهم بجراح خطرة، وفق ما أعلن الجيش الاسرائيلي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع على الحدود الجنوبية للقطاع الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة «المقاومة الإسلامية» (حماس).

ورداً على سؤال في شأن ما اذا كان التفجير اوقع ضحايا بين الجنود الاسرائيليين، رفضت ناطقة باسم الجيش تقديم معلومات عن الحادث.

من جهتها، أشارت مصادر أمنية فلسطينية إلى أن الانفجار وقع شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، ولم يوقع اصابات لدى الجانب الفلسطيني.

وأفدت وكالة «الانباء والمعلومات الفلسطينية» (وفا)، بأن «دبابات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت قذيفتين على الأقل نحو موقع شرق بلدة عبسان شرق خان يونس، ودمرته بشكل كامل، إضافة إلى استهداف أرض زراعية في المنطقة، من دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين، فيما اشتعلت النيران في المكان».

لاحقا أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو أن اسرائيل سترد بشكل مناسب على انفجاؤ العبوة.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على قطاع غزة استهدفت فيه مواقع لحركة حماس.

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