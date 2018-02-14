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الوليد بن طلال يحضر مباراة الهلال ويقدم مكافأة كبيرة

14
FEBRUARY
2018
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لندن- عربي21 - حضر رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، مباراة الهلال السعودي، والعين الإماراتي، الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.
 
 
 
الوليد بن طلال، أحد أعضاء شرف نادي الهلال، تواجد في منصة استاد جامعة الملك سعود، الخاص بنادي الهلال، والذي شهد أول مباراة رسمية بعد الانتهاء من تشييده مؤخرا.
 
 
 
وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، غرد الوليد بن طلال على حسابه عبر "تويتر": "تجاوبا مع دعوة أخي تركي آل الشيخ (رئيس هيئة الرياضة) في دعم الأندية السعودية، وبمناسبة تدشين نادي الهلال لملعبهم، أقدّم 2 مليون ريال سعودي تشجيعا للهلال".
 
 
 
وحضر الوليد بن طلال المباراة، رفقة عدد من أحفاده، فيما تجمهر أنصار الهلال حول سيارته لتحيته عقب خروجه من الملعب.
 
 
 
يشار إلى أن الوليد بن طلال وعائلته من مشجعي نادي الهلال، ويعتبر رجل الأعمال أحد أعضاء شرف النادي، رفقة والده، ونجله خالد، وإخوته خالد وتركي.
 
 
 
وأفرجت السلطات السعودية عن الوليد بن طلال قبل أسابيع، وذلك بعد اعتقال دام نحو شهرين في قضايا متعلقة بالفساد، علما أنه احتجز في فندق الريتز كارلتون، وليس في سجن رسمي.
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