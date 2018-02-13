استقالة وزير خارجية هولندا بسبب فضيحة "اجتماع مع بوتين"

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قدم وزير خارجية هولندا هالبي زيلسترا استقالته بعد إقراره بالكذب بشأن اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 2006، وذلك قبل زيارته إلى موسكو التي كانت من المقرر أن تتم غدا.

وأوضح زيلسترا قرار الاستقالة بالقول: "لقد أخطأت، كان علي ألا أفعل ذلك.. لا أرى اليوم خيارا آخر سوى تقديم الاستقالة"، وفق ما نقلته قناة RTL.

وقبل ذلك الإعلان، استدعى البرلمان الهولندي زيلسترا لمناقشة موضوع كذبه بشأن الاجتماع مع بوتين.

وكانت السفارة الروسية في هولندا اعتبرت في بيان صدر اليوم وتلقت وكالة "نوفوستي" نسخة منه، أن فضيحة اعترافات زيلسترا "شأن هولندي داخلي".

وأدرجت السفارة رواية زيلسترا في سياق محاولات التأثير على الرأي العام الهولندي بهدف نشر المزاعم حول "مساعي الرئاسة الروسية العدائية"، مشيرة إلى أن محاولات بعض الدول نسب الطموحات التوسعية لروسيا لا تستند إلى أي أساس.

وتأتي استقالة وزير الخارجية الهولندي بعد اعترافه بأنه كذب طوال سنوات حول لقائه الرئيس الروسي في أحد منازله الريفية عام 2006 وزعم أنه كان شاهدا شخصيا على كلام بوتين عن مطامعه الجيوسياسية التوسعية.

وكان من المخطط أن يتوجه زيلسترا يوم غد الأربعاء إلى موسكو لإجراء مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

المصدر: رويترز + نوفوستي