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اتصال بين نتانياهو وطيّارَي الـ F-16 التي سقطت!

11
FEBRUARY
2018
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نقل موقع "روسيا اليوم" عن ما اسمتها مصادر إسرائيلية، قولها إن "سلاح الجو الإسرائيلي مستمر في التحقيق بالحوادث الأمنية وإسقاط مقاتلة "F-16" الإسرائيلية أمس في الجبهة الشمالية، لاستخلاص العبر".

وقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية لتي عقدت صباح اليوم "وضعنا خطوطا حمراء واضحة.. لقد تصرفنا وسوف نستمر في التصرف وفقا لها".

وأضاف "تحدثت قبل عدة دقائق هاتفيا مع الملاح وسعدت لسماع أنه بخير. يسعدني أيضا سماع أن حالة الطيار قد تحسنت ونتمنى لهما الشفاء الكامل والعاجل. نؤدي التحية لطيارينا ولجنودنا ولقادتنا".

وتابع: "سددنا أمس ضربات قاسية للقوات الإيرانية والسورية. أوضحنا للجميع بشكل لا لبس فيه أن قواعد العمل التي نعمل بموجبها لن تتغير إطلاقا – سنواصل ضرب أي محاولة للمس بنا. هذه كانت سياستنا وهكذا ستبقى دوما".

وكانت الدفاعات الجوية السورية أسقطت فجر أمس السبت مقاتلة إسرائيلية من طراز "اف 16" قصفت أهدافا عسكرية داخل سوريا.

روسيا اليوم
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