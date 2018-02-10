للمرة الاولى... الاكراد يتبنون اسقاط طائرة تركية.. واردوغان يتوعد برد الثمن مضاعفا

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أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إسقاط مروحية تركية فوق أقليم هاتاي جنوبي البلاد، خلال مشاركتها في العمليات العسكرية في بلدة عفرين السورية، متوعداً بـ"رد قاس".

يأتي ذلك بعدما استأنفت تركيا في عفرين حملة القصف الجوي، التي علقتها مؤقتا عقب إسقاط المعارضة السورية لطائرة روسية في محافظة إدلب في الثالث من شباط.

تزامناً، أعلن مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي إسقاط طائرة مروحية تركية في ريف عفرين الغربي بشمال سوريا السبت.

وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردي في عفرين روجهات روج: "أسقطت قواتنا طائرة مروحية تركية بعد ظهر اليوم في قرية قدة قرب ناحية راجو التي تشهد مواجهات بين قواتنا من جهة والجيش التركي ومسلحي المعارضة من جهة اخرى".

وأكد روجهات أن "جبهات عفرين تشهد مواجهات عنيفة اليوم وتمكنت قواتنا من تدمير سيارة عسكرية في ناحية شيخ حديد جنوب غرب عفرين".

يشار إلى أن هذه هى المرة الاولى التى تعلن الوحدات الكردية عن اسقاط طائرة تركية في شمال سوريا.