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3 شهداء و20 جريحاً وأضرار بالكنيسة المريمية جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على دمشق القديمة وحرستا

5
FEBRUARY
2018
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استشهد 3 مدنيين وأصيب 20 آخرون بجروح نتيجة اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على أحياء سكنية في منطقة دمشق القديمة ومشفى الشرطة وضاحية حرستا السكنية في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق باستشهاد مدني وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بباص نقل داخلي ومكرو باص نقل ركاب صغير جراء اطلاق المجموعات المسلحة مساء اليوم قذيفة هاون على مواقف ساحة السرفيس بحي باب توما بدمشق.

وذكر المصدر في وقت سابق أن مجموعات مسلحة تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية استهدفت ظهر اليوم حي باب توما والكنيسة المريمية بقذائف هاون ما تسبب باستشهاد امرأة وإصابة 4 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار في المكان.

ولفت المصدر إلى أن قذيفتين سقطتا على شارع الأمين في حي الشاغور وأخرى على حي الدويلعة تسببت بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم والمحال التجارية.

وأصيب أمس 15 شخصا بجروح جراء خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية واستهدافها بالقذائف حيي المزة وعش الورور وضاحية حرستا السكنية في دمشق وريفها.

كما أفاد مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق “باستشهاد شخص وإصابة 9 آخرين جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على محيط مشفى الشرطة ما تسبب أيضا بوقوع أضرار مادية”.

ولفت المصدر إلى أن “أكثر من 10 قذائف اطلقتها المجموعات المسلحة على محيط ضاحية حرستا السكنية ما تسبب بوقوع اضرار مادية في منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة”.

المصدر: سانا

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