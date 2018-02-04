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ماذا حصل على متن الطائرة الجزائرية المتجهة إلى بيروت؟

4
FEBRUARY
2018
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الجزائر- اضطر طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية كانت متوجهة من الجزائر نحو بيروت (لبنان) العودة إلى أرضية مطار هواري بومدين صباح اليوم الأحد بعد إقلاعها بنحو ساعة نتيجة عطب تقني على مستوى أقنعة الأكسجين حسبما علمت واج لدى مصدر مسؤول في الشركة .

و أوضحت المكلفة بالإعلام لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية السيدة مونيا برتوش في تصريح لـ واج أن " طاقم الطائرة رقم AH 4016 التي كانت تضمن رحلة منتظمة بين الجزائر العاصمة و مطار بيروت الدولي قرر و لدواعي أمنية العودة إلى مطار الجزائر اثر اكتشاف خلل في نظام تكييف الضغط في الطائرة بعد حوالي ساعة من الإقلاع ".

و قالت ذات المسؤولة أن طاقم الطائرة التي أقلعت من مطار الجزائر على الساعة التاسعة و النصف صباحا و على متنها 47 راكبا، اختار العودة و الهبوط على الساعة العاشرة النصف لإصلاح العطب على مستوى ورشات الصيانة بمطار الجزائر الدولي عوض الهبوط اضطرارا في إحدى مطارات الدول الأخرى و ذلك لتفادي نفقات الإصلاح المكلفة جدا.

و تابعت السيدة برتوش تقول أن طاقم الطائرة قام مباشرة بعد اتخاذ قرار العودة إلى مطار الجزائر الدولي بطمئنة الركاب بأن الأمر يتعلق بعطب تقني بسيط نافية أن يكون أي محرك قد تعرض إلى حريق مثلما أوردته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية صباح اليوم.

و حسب المتحدثة فقد تم تحويل الركاب بعد الهبوط إلى طائرة أخرى برمجت لضمان الرحلة الجزائر-بيروت .


وكالة الأنباء الجزائرية

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