الفيديو الأول للطيار الروسي بعد مقتله على يد الفصائل المقاتلة!

A + A -

بثت الفصائل المقاتلة في ريف إدلب مقطعاً مصوراً للطيار الروسي الذي أسقطت طائرته بالقرب من مدينة سراقب في ريف إدلب.

ويظهر الفيديو جثة الطيار بعد سقوطه في منطقة صخرية، وكان قد قذف نفسه بالمظلة، عقب إصابة الطائرة بصاروخ حراري أطقلته فصائل مقاتلة.

وكان مراسل أورينت قد أكد إسقاط الطائرة أثناء قيامها بعملية قصف مدينة سراقب في ريف إدلب، موضحاً أن مكان سقوط قائد الطائرة (الطيار) شرقي معرة النعمان.

ونقل موقع سوري معارض عن أهالي المنطقة قولهم إن طائرة (سو 25) أقلعت من مطار حميميم وكانت تنفذ غارات على ريف إدلب وبالقرب من الاستراد عن مدينة سراقب.

المصدر: الديار