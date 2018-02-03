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مقطعان مصوران يظهران مسلحين يمثلون بجثة مقاتلة كردية

3
FEBRUARY
2018
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أثار شريط فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً شديداً لا سيما بين الأكراد، إذ يظهر مسلحين يمثلون بجثة امرأة قال مسؤولون أكراد إنها المقاتلة الكردية بارين كوباني، بحسب "سكاي نيوز". 
 
وفي السياق اشارت المعلومات الى ان كوباني (23 عاماً)، تنحدر من ريف حلب الشمالي، وقاتلت في صفوف الوحدات الكردية، كما شاركت في معارك عدة في ريف كوباني في شمال سوريا.
 
وفي مقر لوحدات حماية المرأة الكردية داخل مدينة عفرين، تتحدث القيادية في وحدات حماية المرأة أمد كندال بعد عودتها من خطوط الجبهة الأمامية عن شجاعة بارين، "لم تقبل الشهيدة بارين الاستسلام وحاربت حتى الطلقة الأخيرة".
 
ويظهر في المقطع الأول من الفيديو نحو عشرة مقاتلين بعضهم مسلح حول جثة مقاتلة ممددة أرضًا، مرتدية بنطالاً أزرق وجعبة عسكرية.
 
وفي المقطع الثاني، تظهر المقاتلة بعد تجريدها في الجزء الأعلى من جسدها من ملابسها بالكامل وتشويه جثتها، إلى جانب غصن زيتون. ويهم أحدهم بوضع قدمه على صدرها المشوه، ويُسمع في الخلفية صوت يدعوه إلى التوقف عن ذلك.
 
وشددت كندال على أن "تصرفات مماثلة ستزيدنا إصرراً على المقاومة والانتصار وسوف ننتقم لها ولن نستسلم".
 
واضافت ان "هذا موروث داعش ويعيدون ما فعله في كوباني"، في إشارة إلى المنطقة التي مني فيها تنظيم داعش آواخر العام 2014 بأولى هزائمه في مواجهة المقاتلين الأكراد.
 
وحملت الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة (الحسكة) في بيان "الحكومة التركية مسؤولية العمل الشنيع" الذي "لا يمكن لبشر تصور بشاعته".
 
الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه حصل على الشريط من "مقاتل من الفصائل السورية المشاركة مع القوات التركية في عملية غصن الزيتون".
 
ونقل مدير المرصد رامي عبد الرحمن عن المقاتل أنه تم "تصوير الجثة والتمثيل بها الثلاثاء بعد العثور عليها في قرية قرنة في ناحية بلبلة في منطقة عفرين" حيث تدور منذ مطلع الأسبوع معارك عنيفة بين قوات عملية "غصن الزيتون" والوحدات الكردية.
 
الى ذلك لم يتضح تماما بعد كيف قُتلت الشابة. ووصف عبد الرحمن ما جرى بأنه "وحشية لا مثيل لها".
 
ولاحقا أفادت وحدات حماية المرأة في بيان بمقتل بارين وثلاث مقاتلات أخريات من وحدات حماية المرأة "بعد أن أبدين مقاومة بطولية" خلال المعارك قرب الحدود في شمال عفرين.
 
وأضاف البيان، أن النساء الأربع "وقعت جثامينهن في يد الغزاة الذين مثلوا بجثثهن، في تعبير صارخ أمام الإنسانية جمعاء يعبر عن هوية هؤلاء الغزاء وحجم الوحشية". 
 
Al-Jadeed
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