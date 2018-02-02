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بالصور ... فنانة تنشر صورتها عارية الصدر تضامناً مع المقاتلة الكردية بارين كوباني

2
FEBRUARY
2018
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في خطوة أسماها كثيرون بـ "الجريئة" أقدمت الفنانة نادية بشار، على تعرية الجزء العلوي من جسدها في رغبة منها لمحاكاة ما تعرضت له بارين كوباني من تعرية وتمثيل بجثتها من قبل الفصائل السورية التي تقاتل إلى جانب الحيش التركي في حربهم على عفرين.

ونشرت الفنانة بشار صور لها على صفحتها في الفيسبوك موضحة في منشورها الذي ترجمته أيضًا إلى الانكليزية، بأن ما تعرضت له بارين هي "احدى أبشع الجرائم بحق الانسانية"، وجاء في منشورها "بارين كوباني المقاتلة الكردية التي تم التمثيل بجثتها من قبل المعارضة السورية والقوات التركية بوحشية واضعين غصن الزيتون بجانبها -غصن الزيتون الذي كانت تحطُّ عليه الحمامة، حمامة السلام كما يُدّعى- بعدما واجهتمهم دفاعا عن بلدتها".

واختتمت المنشور بالقول "انهم يمثلون بالجثث ويقتلون ويقضون على كل ما هو حي في عفرين الاطفال ، النساء ، الرجال و حتى اغصان الزيتون نفسها".

الفنانة الإيزيدية نادية إلياس بشار من مواليد عام 1990 في منطقة خانصور في قضاء شنكال/سنجار، بدأت بالعمل على إيصال معاناة الإيزيديين وما تعرضوا له من قتل وخطف واستعباد جنسي وتجنيد للأطفال، إضافة إلى معاناتهم من النزوح والحصار، عبر فن "الأداء" والتمثيل الصامت إلى العالم، بعد أحداث الإبادة الجماعية التي تعرضت لها منطقة شنكال/سنجار في 3 آب 2014.

almjhar

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