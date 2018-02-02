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غضب السعوديين يدفع السلطات لإلغاء حفل تركي في الرياض

2
FEBRUARY
2018
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دفعت انتقادات لاذعة وغضب ناشطين وإعلاميين سعوديين هيئة الترفيه السعودية إلى إلغاء حفل "ليالي إسطنبول" الترفيهي، الذي كان من المقرر إقامته في العاصمة الرياض.
 
‏وقالت هيئة الترفيه عبر تغريدة على "تويتر": "متابعون الغاليون.. ليالي إسطنبول فعالية ترفيهية للعائلة تحتوي على عروض وأطعمة وأجواء سياحية، تم إلغاؤها لأسباب تتعلق بالموقع والتوقيت، نعتذر منكم ونعدكم بأن القادم أفضل".
 
وقامت الهيئة بحذف إعلانات الحفل ذي الطابع التركي، والذي كان من المتوقع إجراؤه اعتبارا من 8 فبراير/شباط المقبل لمدة 4 أيام في الدرعية بمنطقة الرياض، من موقعها الإلكتروني ومن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
 
ومنذ إعلان هيئة الترفيه عن فعالية "ليالي إسطنبول" واجهت هجمات حادة من قبل ناشطين وإعلاميين سعوديين طالبوا بإلغاء هذه الفعالية التي وصفوها بغير المريحة.
 
وقال الصحفي عبد العزيز الخميس: "من المهم تمتع ‏المسؤول المعني بإدارة معينة بقراءة الواقع وفهم ما يحدث حوله، ناهيك عن حس وطني وأداء هدفه الأسمى خدمة أجندة بلاده، فالجهل بذلك يجعل البعض يتورط ويحرج مسؤوليه المباشرين، وتساءل: "فيه عاقل لا يفهم ماذا تعني الدرعية وتاريخها لنا"؟
 
بدوره، وجه مدير مكتب قناة سكاي نيوز عربية في الرياض الصحفي السعودي حمد المحمود تساؤلات إلى هيئة الترفيه، قائلا: "لماذا في الدرعية؟ وهل تحديد مكان تنظيم المعرض في الدرعية محض صدفة؟، وأضاف: إنني أتمنى أن لا أكون مجحفا في حكمي، ولكن الصورة التعبيرية لها مغزى عميق جداً وغير مريحة أبدا".
 
ولم تشر الهيئة المسؤولة عن تنظيم الفعاليات الترفيهية في عموم البلاد للانتقادات التي تعرضت لها، لكن كثيرا من المدونين السعوديين شككوا في توضيح الهيئة لإلغاء الحفل، وقالوا إنها اضطرت إلى ذلك بسبب غضب المواطنين من هذه الفعالية التي تروج لتركيا بالتزامن مع فتور في علاقات الرياض وأنقرة على خلفية دعم الأخيرة للدوحة في الأزمة الخليجية.
 
المصدر: عكاظ + إرم نيوز + تويتر
روسيا اليوم
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