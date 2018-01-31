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تحقيقات مخالفات التحرُّش في "درة العروس": المتورطون 7 بينهم أجانب وتمّ ضبطهم

31
JANUARY
2018
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سبق - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعةٍ من الأشخاص مجهولي الهوية، بملاحقة ومضايقة فتيات والتحرُّش بهن في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة جدة، فقد أسفرت التحقيقات والمتابعة الأمنية لهذه الجريمة، التي استنكرها المجتمع في أنحاء المملكة كافة، بتوفيقٍ الله تعالى، عن تحديد هوية المتورطين فيها الذين اتضح أنهم (٧) أشخاص في العقد الثاني من عمرهم؛ بينهم (٣) سعوديين، ولبناني، وسوري، ومصري، وفلسطيني؛ حيث تمّ القبض عليهم جميعاً وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
 
‫وشرطة منطقة مكة المكرّمة إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص رجال الأمن على تنفيذ الأنظمة، والمحافظة على القيم الشرعية ورعايتها، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة، على ردع كل مَن تسوّل له نفسه، المساس بالآداب العامة.. والله الهادي إلى سواء السبيل.
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