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السعودية: قاتل والدته بعسير يلقى جزاءه .. و"الداخلية": جرأة خبيثة انتهت بعقوبة رادعة لينقطع شره

31
JANUARY
2018
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قام بإطلاق النار عليها طلقات عدة ما أدّى إلى وفاتها .. حد الغيلة نُفِّذ فيه بخميس مشيط اليوم
 
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل في جانٍ سعودي بمحافظة خميس مشيط, كان قد أقدم على قتل والدته - سعودية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها طلقات عدة؛ ما أدّى إلى وفاتها؛ حيث قالت "الداخلية" في بيانها: لأن ما أقدم عليه المدعى عليه بادرة سيئة وجرأة خبيثة من قتل والدته عمداً يحتاج معه المدعى عليه إلى عقوبة رادعة له زاجرة لغيره لينقطع شره وإفساده، فقد تمّ الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه ونُفّذ اليوم.
 
تفصيلاً؛ أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل في أحد الجناة بمحافظة خميس مشيط, فيما يلي نصه:
 
قال الله تعالى (إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
 
أقدم / هادي بن حمد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل والدته / نورة بنت مذكر بن سعد القحطاني - سعودية الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليها طلقات عدة؛ ما أدّى إلى وفاتها, وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه بادرة سيئة وجرأة خبيثة من قتل والدته عمداً يحتاج معه المدعى عليه إلى عقوبة رادعة له زاجرة لغيره لينقطع شره وإفساده، فقد تمّ الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
 
وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / هادي بن حمد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 14 / 5 / 1439هـ بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
 
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره - والله الهادي إلى سواء السبيل.
 
وكالة الأنباء السعودية
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