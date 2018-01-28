انجلينا جولي تتفقد مخيم الزعتري.. وتدعو مجلس الأمن إلى التحرك

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قامت سفيرة النوايا الحسنة لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الممثلة الاميركية انجلينا جولي اليوم (الاحد) بتفقد مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، داعية مجلس الامن إلى التحرك لإنهاء الحرب التي ستدخل عامها الثامن.

ويقع المخيم في محافظة المفرق شمال المملكة قرب الحدود السورية. وقالت جولي في مؤتمر صحافي داخل المخيم الذي يضم حوالى 80 الف لاجىء سوري، بعد أن قامت بجولة والتقت عائلات: «أحض أعضاء مجلس الأمن على المجيء إلى المنطقة، وزيارة المخيمات واللاجئين، وإيجاد طريقة لتحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحل هذا النزاع».

وأضافت أنه «من المؤسف أن نعود إلى الأردن ونشهد مستويات التعاسة (...) مع دخول هذه الحرب عامها الثامن»، مشيرة إلى أن «الاردن ولبنان وتركيا والعراق تستقبل حالياً حوالى 5.5 مليون لاجىء سوري».

وتابعت جولي التي تزور المملكة للمرة الخامسة أن «هذه الأزمة خرجت عن السيطرة لسنوات (...) ليس لدى مفوضية اللاجئين الأموال اللازمة لتوفير كامل أو حتى أبسط المقومات للعديد من الأسر».

وأشارت إلى أنه «في العام الماضي، لم يتم تمويل سوى 50 في المئة من احتياجات المفوضية المتعلقة بالأزمة السورية، فيما لم يتم العام الحالي تمويل سوى 7 في المئة من احتياجاتها».

ودعت جولي إلى ضرورة عدم الإفلات من العقاب وأن تكون هناك «مساءلة وعدالة» لما يجري في سورية، لافة إلى أنه «يجب أن لا ننسى بأن الحرب بدأت بمطالب السوريين من أجل نيل المزيد من حقوق الإنسان».

وتستقبل المملكة حوالى 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة حوالى 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

المصدر: الحياة