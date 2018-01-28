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باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية يغلق غدا.. والسيسي بلا منافس

28
JANUARY
2018
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تغلق اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر، في الثانية عشرة من ظهر غد الاثنين، باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة في آذار/مارس المقبل، فيما لم يتقدم أحد للترشح للانتخابات سوى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي يستعد للحصول على ولاية ثانية.

وأنهت اللجنة عملها اليوم دون أن يتقدم أي مرشح بأوراقه، بحسب البيان الصادر عن اللجنة، والذي أفاد بأن عدد توكيلات التأييد للمرشحين في فروع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية بلغ مليون ومائة وأربعة وثلاثون ألف توكيل، موزعة على أكثر من عشرين اسما.
وبانقضاء اليوم تتضاءل فرص ظهور مرشح جديد للرئاسة بعد إعلان المحامي الحقوقي خالد علي انسحابه من السباق الرئاسي، ورفع اللجنة الوطنية اسم الفريق سامي عنان من كشوف الناخبين لعدم حصوله على إذن من القوات المسلحة وفق ما يلزمه به القانون. وأخيرا برفض الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي الدفع برئيس الحزب سيد بدوي إلى السباق، واكتفائها بتأييد السيسي.

المصدر: سبوتنيك

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