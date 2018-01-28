بالصور: الشرطة تبحث عن محلل سياسي سوري شهير هارب من العدالة!

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قالت وزارة الداخلية السورية إنها القت القبض على شبكة تزوير شهادات جامعية يترأسها شخص يدعى سليمان سليمان وهو يدعي أنه يحمل شهادة دكتوراه، وأحد الشخصيات المشهورة اعلامياً حيث تم استضافته على كبرى القنوات العربية والعالمية بصفحة باحث ومحلل سياسي، وأوضحت الوزارة أنه متوار عن الانظار حاليا وهارب من العدالة، بحسب صحيفة الوطن السورية.

وبحسب مارصد الحدث نيوز فقد تداول نشطاء سوريون صورة سليمان بشكل واسع عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن صدمتهم لما كشفت عنه وزارة الداخلية.

بينما أعلن مصدر قضائي سوري إنه تم إعفاء أمين فرع حزب البعث في ريف دمشق أحمد همام حيدر بعد أحاديث عن اتهامه بشراء شهادته للدكتوراه، وفق الصحف السورية.

المصدر: الديار