بن سلمان يتحدى "كعب أخيليس" في طريق صعوده إلى العرش

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نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالا تحليليلا عن صعود ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى سلم السلطة في المملكة.

وقال برنارد هيكل، أستاذ دراسات الشرق الأدنى، ومدير معهد الدراسات عبر الحدودية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في جامعة برينستون، في مقاله بصحيفة "واشنطن بوست": "إن صعود الأمير محمد بن سلمان، منذ حزيران 2017، يطرح تساؤلات عديدة، خاصة وأنه أصبح الرجل الأقوى في المملكة.

وتابع قائلا: "الحقيقة هي أن بن سلمان يحاول التعامل مع الحقيقة القاسية والمرة، وهي أن المملكة العربية السعودية مملكة غير مستقرة اقتصاديا ولا سياسيا، وكانت تتجه نحو الكارثة".

أشار الكاتب الأميركي، لبناني الأصل، إلى أن بن سلمان ورث مملكة ذات "إرث ثقيل".

وأضاف قائلا: "ورث ولي العهد دولة متشددة، ذات قدرة إدارية محدودة، واقتصاد يعتمد إلى حد كبير على عائدات النفط الآخذة في الانخفاض".

المصدر: سبوتنيك