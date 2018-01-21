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"حمل القاصرات" يثير الغضب في الشارع التركي!

21
JANUARY
2018
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أثارت تقارير إخبارية عن موجة من حالات الحمل دون السن القانونية في تركيا الغضب على شبكة الإنترنت.


فبحسب التقارير، استقبل مستشفى واحد في اسطنبول 115 حالة حمل لفتيات، 39 منهن من سوريا، في أقل من خمسة أشهر، بحسب ما نقلت شبكة البي بي سي.


وذكرت صحيفة "حرييت" التركية في تقرير لها أن حالات الحمل تتضمن 38 فتاة دون الخامسة عشرة من العمر، و 77 فتاة قاربن على بلوغ سن 18 عاما.
كما أضافت الصحيفة أن المستشفى تخضع حاليا للمسائلة بسبب عدم إخبار السلطات بحالات الحمل.


ويبلغ سن الرشد في تركيا 18 عاما، وتُصنف جميع حالات الحمل دون سن 15 سنة على أنها "اعتداء على لأطفال".


واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الرافضة لانتهاك حقوق الأطفال، وقد انتشر هاشتاغ "لا يمكنك التستر على الانتهاكات بحق 115 طفلة"، وجرى تداوله لأكثر من 47 ألف مرة منذ يوم الأربعاء، بحسب الـ "بي بي سي".


كما تداول الكثيرون صورة يُزعم أنها لقائمة مفصلة تبين أعمار بعض اللاتي دخلن المستشفى.


وتفاعلت القصة وأثارت جدلا أوسع شمل النقاش حول التحرش الجنسي وحقوق المرأة.


ودعا أحد المغردين عبر موقع تويتر، وفي إشارة إلى تعليقات سابقة حول ضرورة التزام النساء بلباس محتشم وعدم الضحك بصوت عال في الشوارع، إلى التركيز على حماية المرأة بدلا من توجيهها لتبني سلوك معين. وقال "بدلا من التدخل في طريقة ضحك الفتيات أو طريقة لباسهن، حري بنا أن نتعلم كيف نحميهن".


وقد أُعيد نشر هذه التغريدة أكثر من 3700 مرة.

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