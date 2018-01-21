دول عربية في قائمة الدول العالمية لاضطهاد المسيحيين

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لينغا-



قالت منظمة تعنى بحقوق المسيحيين في العالم إن 3066 مسيحيا قتلوا لأسباب تتعلق بديانتهم، ثلثاهم في نيجيريا، في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وتشرين الأول/ أكتوبر 2017. وتصدرت كوريا الشمالية قائمة شملت 50 دولة، تقول منظمة "أبواب مفتوحة" البروتستانتية غير الحكومية إن المسيحيين يتعرضون فيها للاضطهاد "أكثر من سواهم"، بسبب ديانتهم. وحلت أفغانستان في المركز الثاني.

وأتت 10 دول عربية ضمن المراتب الـ20 الأولى في القائمة وفق الترتيب التالي:

1ـ الصومال

تصدرت قائمة الدول العربية التي "يتعرض فيها المسيحيون للاضطهاد أكثر من سواهم"، فيما حلت ثالثة عالميا، بحسب التقرير. وقال التقرير إن العاملين الرئيسيين في اضطهاد المسيحيين في الدولة الإفريقية الفقيرة هما حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، والنظام القبلي الذي يسود البلاد. ومع أن المسيحيين هم أقلية صغيرة جدا في الصومال، إلا أن المنظمة تقول إن أكثر من 63 في المئة منهم تعرضوا للعنف.

2ـ السودان

حلت السودان رابعة في قائمة الدول الـ50 المتهمة باضطهاد المسيحيين، وفق التقرير. وقالت المنظمة إن 20 كنيسة أغلقت من قبل الحكومة، فيما قتل ثلاثة مسيحيين على الأقل، وفقد أثر ثلاثة آخرين.

3ـ ليبيا

حلت سابعة في القائمة، وبحسب التقرير فإن معظم المسيحيين المتواجدين في ليبيا قادمون من الصحراء الإفريقية للبحث عن عمل. ويقول التقرير إن 41 ألف مسيحي موجودين في البلاد يتعرضون للتهديد، بشكل رئيسي من قبل الميليشيات المتطرفة المسلحة، وعصابات الجريمة المنظمة.

4ـ العراق

جاء ثامنا في القائمة العالمية. ويقول التقرير إن مسيحيي العراق تناقصت أعدادهم لتصل إلى 265 ألفا تقريبا بعد تهديدات وأعمال عنف ارتكبتها جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش، واشترك فيها مسؤولون محليون وحكوميون، من أجل دفعهم إلى مغادرة البلاد. ويقول التقرير إنه في وسط وجنوب العراق، عادة ما يتجنب المسيحيون إظهار الرموز الدينية خوفا من التحرش والتمييز، فيما يفقد المتحولون إلى المسيحية أحيانا حقوقهم في الإرث ويخسرون زوجاتهم.

5ـ اليمن

هي الدولة التاسعة في التقرير. وتقول المنظمة إن مسيحيي اليمن يحرمون من الحصول على المساعدات الغذائية في البلد الذي يواجه "أكبر كارثة إنسانية في العالم". وتتهم المنظمة الحكومة اليمنية بمعاملة اليمنيين جميعا على "أنهم مسلمون"، وتقول إن قادة القبائل وقادة الميليشيات المسلحة يقومون باضطهاد المسيحيين الذين تصل أعدادهم إلى بضعة آلاف، بشكل منهجي.

6ـ المملكة العربية السعودية

حلت السعودية في المرتبة الـ12 في التقرير، بعد إيران. ويقول التقرير إن هناك أكثر من 1.4 مليون مسيحي في السعودية، غالبيتهم من المغتربين الذين يعيشون فيها، ويقول إنهم يتعرضون للاضطهاد من نظام الحكم الذي يعتنق النسخة "الوهابية" من الإسلام، بحسب التقرير. وأعربت المنظمة عن قلقها من "حالات التحرش الجنسي والاغتصاب المستمر" التي تتعرض لها النساء المسيحيات في السعودية.

7ـ سورية

حلت في المرتبة الـ15 عالميا. وتقول المنظمة إن المسيحيين في سورية يتعرضون للاضطهاد على أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة وأفراد الأسرة والسلطات الحكومية والقادة الإسلاميين. وقالت المنظمة إن المسيحيين في سورية أجبروا على توقيع "عقد الذمي"، في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة الإسلامية، ما أجبرهم على التخلي عن حقوقهم الأساسية وحرياتهم الدينية.

وجاءت بعد سورية كل من مصر في المرتبة 17، والأردن في المرتبة 21، وقطر في المرتبة 27، وتونس في المرتبة 30، والكويت في المرتبة 34، والأراضي الفلسطينية في المرتبة 36، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ40. وحلت الجزائر في المرتبة 42 وعمان في المرتبة 46 والبحرين في المرتبة 48.