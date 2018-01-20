دمشق: - تركيا كاذبة وعدوانها على عفرين مدان

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دانت الجمهورية العربية السورية "بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية"، مشيرةً الى أنّ "هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية"، وفق ما أعلن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سانا"، إنّ "سوريا تنفي جملة وتفصيلاً ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بهذه العملية العسكرية التي هي جزء من مسلسل الأكاذيب التي اعتدنا عليها من النظام التركي".

وأضاف المصدر: "سوريا تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان التركي واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فوراً".