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بلديات فرنسية تعترف بدولة فلسطين رسمياً

20
JANUARY
2018
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ذكرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عدداً من البلديات الفرنسية تستعد للاعتراف الرمزي بدولة فلسطين، في خطوة من شأنها تشجيع الحكومة الفرنسية والدول الأوروبية على الخطوة ذاتها.

وأشارت الصحيفة في مقالها إلى أن بلدية "جينفيلييه" بمقاطعة "أوست دو سين" سوف تعترف رسميا بدولة فلسطين، على أن يوقَّع قرار الاعتراف رسميا يوم الاثنين 22 من كانون الثاني الجاري، كما أعلنت البلدية أن القائد الفلسطيني المعتقل في السجون الإسرائيلية مروان البرغوثي، والذي مُنح مواطنة شرفية في عشرات المدن الفرنسية، هو الشخصية الشرفية لهذا الاعتراف.

وقال باتريس ليكليرك رئيس بلدية جيفيلييه: "الرئيس إيمانويل ماكرون يرفض اعتراف فرنسا بهذه الطريقة، ولكن إذا ما أقدمت آلاف المقاطعات والبلديات على هذه الخطوة، فإن هذا سيؤدي إلى أن تعترف فرنسا رسميا بالدولة الفلسطينية"، وحث باقي البلديات والمقاطعات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراء ذاته.

ووفقاً لصحيفة "لوفيغارو"، فإن "بلديات سانت وبوندي وفيتري سوغسين في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين".

وفي سياق منفصل، يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين المقبل، كمت أعلن وزير خارجية فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا أن عباس سيدعو الوزراء الأوروبيين إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

روسيا اليوم
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