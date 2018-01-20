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تحركات"للقاعدة" لاستمالة ارهابيي"داعش" وضمهم إليها

20
JANUARY
2018
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كشف تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، السبت، عن تحركات لجماعة القاعدة الارهابية لاستثمار انهيار "دولة داعش الارهابية المزعومة"، ومحاولة استمالة مقاتلي الجماعة الارهابية للانضمام إليها.

وذكر التقرير، أن الجماعة أطلقت حملتين لتجنيد ارهابيي"داعش"، الأولى بدأت من الجزائر، والأخرى من سوريا.

كما لفتت معلومات الصحيفة، التي نسبتها إلى مصادر أمنية محلية في الجزائر، إلى أن 10 مقاتلين من"داعش" الارهابية في الجزائر تحولوا إلى القاعدة في آب الماضي، أما في سوريا فالحملة أطلقت في أيلول. والبُلدان المعنية حتى الآن هي اليمن وأفغانستان وطبعاً العراق وسوريا.

وتتلخص أسباب الانتقال من "داعش" إلى القاعدة في فقدان جماعة "داعش"الارهابية لأراضيها واختفاء زعيمها الارهابي "أبو بكر البغدادي"، فضلاً عن سوء المعاملة التي كان يتعرض لها مقاتلو "داعش" الارهابية على أيدي رؤوسائهم، وبالتالي أصبحت القاعدة ملاذاً آمناً للمتمسكين منهم بالفكر المتطرف.

من جهتها، تتابع أجهزة الأمن الأوروبية هذه التحركات بغية معرفة خطرها في المستقبل، مع تحفظ الاستخبارات الغربية بشأن حقيقة نهاية "داعش"الارهابية ، بالنظر إلى استمرار الجماعة الارهابية في تنفيذ هجمات رغم انهيار دولتها المزعومة.

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