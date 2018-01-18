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رد اعتبار للجندس المصفوع - هآرتس: - القانون العسكري لا يسمح بتوقيف عهد التميمي

18
JANUARY
2018
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ذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية الاكثر انتشاراً في الكيان الاسرائيلي انه ليس في القانون العسكري للجيش الاسرائيلي توقيف مواطنين سواء كانوا اسرائيليين او غير اسرائيليين لصفعه الجندي الاسرائيلي في حال لم يتسبب باي جرح وباي عطل وضرر.


لكن كاتب المقال في صحيفة «هآرتس» ذكر ان معنويات الجيش الاسرائيلي اصيبت بصدمة كبيرة، عندما عرضت وسائل الاعلام التلفزيونية العالمية فتاة فلسطينية عمـرها 16 سنة تمنع جندياً اسرائيلياً من اقتحام منزلها وصفعته على وجهه وادى ذلك الى ضرب معنويات الجيش الاسرائيلي من جنود وضباط ورتباء.


وفي المقابل، رفع جهاز الشاباك وهو جهاز تابع للامن الداخلي الاسرائيلي تقريرا، ان لدى الشعب الاسرائيلي استياء كبير من كيفية اظهار صورة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي وهي تصفع الجندي الاسرائيلي على وجهه وتمنعه من دخول منزلها، واعتبر جهاز الشاباك الاسرائيلي ان ما قامت به عهد التميمي شكل اكبر اهانة وبالصورة لفتاة فلسطينية عمرها 16 سنة تصفع جندياً اسرائيلياً مما يعطي معنويات كبيرة للشعب الفلسطيني كي ينتفضوا على الجيش الاسرائيلي.


وقال تقرير جهاز الشاباك العسكري الاسرائيلي بان المحكمة العليا الاسرائيلية قررت تمديد اعتقال الفتاة الفلسطينية البطلة عهد التميمي حتى اشعار آخر دون اي مبرر قانوني.


وفي جينيف، فقد صدر عن منظمة حقوق الحفاظ على الانسان والشعوب ينتقدوا فيها اسرائيل على توقيف الفتاة الفلسطينية عهد التميمي وبانه لا مبرر قانوني لاعتقالها، لانها لم تسبب من خلال صفعتها للجندي الاسرائيلي اي جرح، كما انها كانت تحاول منع جنود الاحتلال من دخول منزلها. فيما اسرائيل تقوم يومياً باطلاق النار على المتظاهرين الفلسطينيين وتقوم اسرائيل بدخول منازل الفلسطينيين بدون اذن ومن دون امر من القضاء وهذا مخالف للقانون الدولي وكافة القوانين الدولية وحرمة المنازل.

الديار
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