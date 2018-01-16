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متسابقة في برنامج "ذا فويس كيدز" خلعت حجابها للمشاركة في البرنامج

16
JANUARY
2018
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بشكل مفاجئ، نشرت صور للمتسابقة جنة الجندي المشتركة في برنامج "ذا فويس كيدز" The Voice Kids وهي بالحجاب، لتجتاح مواقع التواصل وتتسبب في هجوم عنيف ضد أسرتها. المتسابقة جنة الجندي في "ذا فويس كيدز" كانت قد تأهلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج في الحلقة الماضية، إلا إنه وبشكل غير مفهوم نشرت صور لها بالحجاب، مما عرض أسرتها للهجوم، حيث ألمح البعض إلى إنها خلعته من أجل الانضمام إلى البرنامج. وواصل البعض الهجوم على أسرة جنة الجندي بسبب خلعها للحجاب، واتهامهم البعض بأنهم وافقوا على اتخاذها هذه الخطوة من أجل الاشتراك في البرنامج. لم يخل الأمر من دفاع آخرين عن عائلة جنة الجندي، مؤكدين على أن الحجاب حرية شخصية، كما إنها مازالت صغيرة في العمر، ولا داعي لمثل هذا الهجوم العنيف ضدها، مشيرين إلى إنها ربما تتعرض لمؤامرة للنيل منها بعد النجاح الملحوظ الذي حققته في حلقة المواجهة وتأهلها للنهائيات. وكانت جنة الجندي أبهرت لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" خلال غنائها لأغنية "مضناك" للفنان محمد عبد الوهاب، ليلفتوا إليها إلا إنها اختارت الانضمام إلى فريق الفنان كاظم الساهر. وتأهلت جنة الجندي إلى مرحلة المواجهة التي فازت بها أيضاً، ليتم صعودها إلى المواجهات المباشرة في المرحلة النهائية من البرنامج. المصدر: almjhar
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