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ما هو سجن «حائر» السعودي الذي نقل محمد بن سلمان الامراء اليه؟

16
JANUARY
2018
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في نهاية الشهر نتيجة امر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيتم نقل 345 اميرا ورجال اعمال واصحاب اكبر شركات من سجن فندق الريتز الفخم ـ كارلتون في الرياض الى سجن حائر بعدما استولى حتى الان محمد بن سلمان على 85 مليار دولار من ثروات رجال الاعمال الذي اطلقهم وعددهم 62، وسيتم نقلهم الى سجن حائر السعودي.


فما هو سجن حائر السعودي، انه سجن من طابق واحد، مؤلف من زنزانات طولها 3 امتار بعرض 3 امتار، ولا يوجد فيها مراحيض، والجدران كلها رطوبة، كما ان النظافة عديمة فيها، ويتم اطفاء الاضواء عند الساعة التاسعة ليلا، ويتم ايقاظ السجناء عند الساعة السادسة صباحا، ولا يتم السماح لهم بالخروج من زنزاناتهم، كما ان الطعام الذي يتم تقديمه، هو طعام الجنود الذين يحرسون ويحيطون بسجن حائر.


سجل حائر السعودي على بعد 100 كلم من العاصمة الرياض يسمى سجن الموت، لان السجناء به يصابون بالربو وبالامراض ويتواجد في سجل حائر 1200 سجين هم من القتلة والسارقين وابشع انواع الجرائم. وفي سجن حائر لا يوجد مستشفى بل يوجد مستوصف عادي يداوم فيه 4 اطباء و6 ممرضات، والامراء الـ 37 من آل سعود سيتم سجنهم داخل سجن حائر السعودي في ظروف ستجعل صحتهم في تدهور كامل، كما ان 265 رجل اعمال واكبر اصحاب الشركات السعودية والعالمية وهم من جنسيات سعودية و19 منهم من جنسيات اجنبية سيتم سجنهم في سجن حائر دون حكم قضائي ودون محاكمة، وقد أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن يقوم الموقوفون بالتنازل عن ثرواتهم لصالح الخزينة السعودية مع ابقاء 50 مليون دولار فقط لكل شخصية من هؤلاء الشخصيات الذين يملكون المليارات، ومنهم عشرات المليارات، ولهم في السعودية 40 سنة وقاموا بتأسيس اكبر شركات ادت الى عمران المملكة العربية السعودية.

الديار
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