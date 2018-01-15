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السعودية.. الإفراج عن مسؤول رفيع سابق وآخرين من الموقوفين في "ريتز كارلتون الرياض"

15
JANUARY
2018
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أفرجت النيابة العامة السعودية في اليومين الماضيين عن موقوفين على ذمة قضايا فساد في فندق " الريتزكارلتون الرياض"، من بينهم مسؤول رفيع سابق.
 
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر مطلع توقعه بأن يتم "الإفراج عن آخرين خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد استكمال ترتيبات التسوية الخاصة بقضاياهم".
 
ولفتت الصحيفة إلى أنها كانت "نشرت في وقت سابق معلومات، كشفت البدء في تفعيل تحرك سريع لإنهاء ملفات المحتجزين في فندق (الريتزكارلتون الرياض) ممن وافقوا على التسوية مقابل إطلاق سراحهم، ونشرت معلومات أخرى، تتعلق بفتح الحجوزات أمام الزوار للإقامة في الفندق، اعتباراً من 25 فبراير القادم".
 
ونوه المصدر أيضا بأن وكالة رويتر قد أكدت أمس "أن أحد الأمراء المحتجزين يتفاوض على تسوية محتملة مع سلطات البلاد، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق".
 
ونقلت رويتر عن مسؤول سعودي رفيع قوله أن "أن أحد الأمراء المحتجزين يتفاوض على تسوية محتملة مع سلطات البلاد، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق". 
 
من جانب آخر، قالت صحيفة "عكاظ" أنها علمت أن "محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دافعت عن 16 متهما بالتفريط في 68 مليونا من المال العام في قضية ملف الفساد الشهيرة في أمانة الأحساء، واعتبرت ما قام به المتهمون يقع ضمن محيط السلطة التقديرية التي يملكها قطاع الإدارة والمحاسبة، بناء على أزمة مالية تعرضت لها الأمانة، وأن وصف (التفريط) لا يستقيم مع إجراءاتهم المتضمنة اجتماعهم مع المسؤولين في الأمانة بعد المشاورة وموافقة أصحاب القرار".
 
المصدر: عكاظ
روسيا اليوم
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