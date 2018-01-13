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هذه هي الدول التي يحق لمواطنيها الحصول على التأشيرة السياحية السعودية

13
JANUARY
2018
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ذكرت صحيفة "سبق" السعودية اليوم السبت، أن سلطات المملكة اتخذت قرارا بمنح التأشيرة السياحية لمواطني 71 دولة والبدء بتنفيذها إلكترونيا خلال أسابيع، دون أن تتضمن القائمة دولا عربية.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن القائمة تشمل الدول الـ26 الأعضاء في اتفاقية منطقة شنغن، وبلدان الأميركيتين وعددها 35، إضافة إلى مواطني اليابان، والصين، وتايوان، وسنغافورة، وماليزيا، وبروناي، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا.

وأضافت أن منح التأشيرة لمواطني هذه الدول سيتم عن طريق التقدم لإحدى الشركات المعتمدة لتقدم بدورها الجوازات للممثلية السعودية المعنية بعد حصولها على أرقام التأشيرات.

وأوردت الصحيفة قائمة بالشروط المطلوبة للحصول على التأشيرة السياحية وهي:

أن يكون قدوم السائح وإقامته تحت رعاية واستضافة جهات معينة ومرخص لها بمزاولة خدمة استقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم.

أن يتم قدوم السائح ضمن مجموعات، بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص.

ألا يقل عمر المرأة المطلوب التأشير لها عن ثلاثين عاما، وما دون ذلك يكون قدومها مع محرما.

ألا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين وهي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

أن تعامل طلبات السائحين من الدول المشار إليها أعلاه الموجودين في غير بلدانهم، وفق ما يعامل به غيرهم، بأن يكون قدومهم ضمن مجموعات، وأن تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة.

كما بوسع الراغبين في القدوم إلى المملكة لغرض السياحة الحصول على معلومات عن شركات السياحة السعودية المرخصة على موقع المملكة السياحي، ويمكن للراغب في الحصول على التأشيرة السياحية الاتصال بأحد مكاتب الخطوط السعودية أو وكلائها المعتمدين في الخارج للحصول منهم على التأشيرة عن طريق برنامج "اكتشف المملكة".

روسيا اليوم
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