السعودية تمنع أزواج مواطناتها من ممارسة هذه المهن..

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أصدرت وزارة العمل السعودية، أمس الجمعة، قائمة بالمهن التي يحظر على الأجنبي المتزوج من مواطنة سعودية العمل فيها.

وحظرت الوزارة على المتزوج من سعودية العمل في 18 مهنة في حين أبقت أمامه فرصة العمل في المهن غير المقصورة على السعوديين.

وحددت العمل السعودية الفئات المسموح لها بممارسة المهن المقصورة على السعوديين وتشمل: "أم المواطنة وأم المواطن وابن المواطنة وابنتها".

وفي ما يلي قائمة بالمهن المحظورة على زوج السعودية:

كبير إداريي موارد بشرية

مدير شؤون موظفين

مدير شؤون عمل

مدير علاقات الأفراد

اختصاصي شؤون الأفراد

كاتب شؤون الأفراد

كاتب توظيف

كاتب شؤون الموظفين

كاتب دوام

كاتب استقبال عام

كاتب استقبال فندقي

كاتب شكاوى

أمين صندوق

حارس أمن خاص

مسؤول علاقات حكومية

ناسخ أو مصلح مفاتيح

مخلص جمركي

محلات المستلزمات النسائية

محلات بيت الذهب والمجوهرات والاتصالات.