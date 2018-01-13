مقاتلو "داعش" الفارين يتركون وراءهم ثروة!

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السومرية نيوز-





كشف موقع أميركي أن مقاتلي "داعش" الفارين تركوا وراءهم ثروة قيمة، مشيراً إلى أن "ذلك ساعد باستهداف كبار التنظيم".

وذكر الموقع أن "مقاتلي داعش الذين يفرون من معاقلهم في سوريا تركوا وراءهم العديد من السجلات التي تفصّل كل شيء عن الشؤون المالية للمجموعة، والوثائق الخاصة بالمقاتلين".

ونقل الموقع عن القائد في التحالف الدولي الجنرال جيمس جارارد قوله خلال مقابلة له في بغداد إن "حفظ سجلاتهم أمر هائل".

واحتفظ "داعش" بسجلات دقيقة، بما في ذلك التوجيهات والأوامر التي تحمل طوابع رسمية، حيث استولى التحالف والقوات المحلية على مدى السنوات الثلاث الماضية على مئات من البيانات التابعة لـ"داعش" وأجهزة التخزين في شمال سوريا.

وأضاف جيرارد: "لقد تعلمنا الكثير عن هيكلهم التنظيمي، وكيفية التواصل معهم"، مشيرا الى انها "منظمة موجهة نحو التفاصيل، حيث لديها كمية هائلة من التفاصيل عن كل فرد".

وبحسب الموقع فأن السجلات تشمل "قائمة غسيل الملابس للأفراد الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق".

وقد سمحت هذه المعلومات للتحالف الدولي باستهداف كبار قادة الجماعة. حيث أكد غارارد أن "الأشياء الأكثر قيمة التي نبحث عنها على الفور هي الروابط".

وتابع جارارد، الذي يتولى قيادة فرقة العمل المشتركة للعمليات الخاصة بالعراق وسوريا، ان "الامر سيستغرق بضعة اسابيع على الاقل للانتهاء من القضاء على الخلافة".

واشار الى أن "ذلك لا يعني ان الحرب انتهت"، موضحا "يجب ان نستمر في الحفاظ على هذا الضغط".

يذكر ان الولايات المتحدة لديها حوالي الفي جندي في سوريا، بمن فيهم مستشارون وموظفون اخرون يدعمون القوات المحلية، وفقا لما ذكرته البنتاغون.