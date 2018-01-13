صور من أول حضور نسائي في ملاعب كرة القدم السعودية

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شهد ملعب الجوهرة في جدة أول حضور نسائي داخل ملاعب كرة القدم بشكل رسمي، ورصدت الكاميرات شكل التواجد وأبرز ملامحه.

وحرصت وكيلة هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، على حضور المباراة والتواجد بين الجماهير، والتُقطت لها عدة صور في المدرجات.



وقبل انطلاق المباراة، نقلت الكاميرات دخول النساء والعائلات إلى الملعب، وتواجد فتيات أمن للتفتيش وتسهيل عملية الدخول.

وشوهدت العائلات، التي يُسمح لها بحضور الملاعب لأول مرة، وهي تتفاعل وتهتف بحماس عندما تُنادى أسماء اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لنادي الأهلي.