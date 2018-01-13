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سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات!

13
JANUARY
2018
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 سبوتنيك-


كشف عبد الله بن حمد العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب القطرية عن سر المرأة التي ألمح إليها وزير الخارجية القطري مؤخرا باعتبارها كانت أحد أسباب الخلاف بين الإمارات وقطر.


وأشار العذبة في تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر” أن هذه المرأة هي آلاء الصديق، زوجة المعارض الإماراتي عبدالرحمن باجبير.
وقال: “السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد إمارة أبوظبي من أمير قطر تسليمها في 2015 هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط جنسيته، وحصلت على اللجوء السياسي في قطر، ولم ترتكب جريمة في الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبدالرحمن باجبير مغادرة قطر إلى بريطانيا”.


وأشار العذبة إلى موقف الإمارات في 1996 عندما رفضت تسليم قطريين اتهموا بمحاولة الإنقلاب على حاكم قطر وقتها حمد بن خليفة.
وقال العذبة في تغريدة أخرى: “لماذا رفضت إمارة أبوظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبوظبي معهم و دعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم “امرأة” إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة إنقلاب دموي بالإمارة؟”.


وكان محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، قد كشف في حوار مع التلفزيون القطري الرسمي، عن أزمة حدثت بين قطر والإمارات عام 2015،


وسبقت الأزمة الخليجية المستمرة حتى الآن، وكانت هذه الأزمة بسبب رفض قطر تسليم زوجة معارض إماراتي.

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