أول ظهور لطارق صالح منذ اغتيال علي عبدالله صالح.. لن تصدق أين ظهر

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نشرت صحيفة "الرياض" السعودية، مجموعة من الصور، أشارت إلى أنها تخص العميد طارق صالح، في مدينة "عتق" عاصمة محافظة "شبوة" الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف.



وظهر طارق صالح، اليوم، أثناء تقديمه واجب العزاء في أسرة الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، عارف الزوكا، إثر مقتله في 4 ديسمبر/ كانون الأول.



وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في مطلع شهر ديسمبر الماضي، مقتل صالح، أثناء محاولته الخروج من العاصمة صنعاء، فيما شنت إثرها حملة مداهمات تخص بعدد من أنصاره، وفر عدد من أسرته خارج المناطق الخاضعة لسيطرة "أنصار الله".