النائب العام السعودي يكشف تفاصيل جديدة عن معتقلي "الريتز"

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لندن- عربي21 - كشف النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، تفاصيل جديدة عن الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، لاتهامهم بقضايا فساد.

وفي حوار صحفي مع مجلة "الرجل"، قال المعجب إن "عدد الموقوفين الذين رفضوا التسوية قليل جدا".

وأوضح أن من رفض التسوية مع الحكومة ستتم إحالته إلى المحاكمة، ويطبق عليه نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، والتحقيقات في مراحل متقدمة.

وأكد المعجب أنه "لا حصانة لأحد، وتستطيع النيابة العامة الادعاء على أي شخص".

وكشف المعجب عن وجود مذكرات استجواب لمتهمين بقضايا فساد يقيمون خارج المملكة.

وفي السياق ذاته، قال المعجب إن الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، أوصياه بالعدل، ومحاسبة من يستحق، وحفظ الحقوق".

وأضاف: "تأثرت بشخصية الملك سلمان الحازمة العازمة، وتوجيهاته الموفقة".

يشار إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن غالبية من احتجزتهم في "الريتز كارلتون" لمدة شهرين، بعد التوصل إلى تسويات مالية بلغت قيمتها عدة مليارات.