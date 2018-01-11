في أقل من 15 دقيقة.. هزتان أرضيتان تضربان بغداد!

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ضربت هزتان ارضيتان، صباح اليوم الخميس، العاصمة العراقية بغداد وعددا من المحافظات.

وضربت الهزة الارضية الأولية التي لم يعرف مدى قوتها، العاصمة العراقية بغداد وعددا من المحافظات، وقد شعر بها الأهالي في معظم ارجاء العراق.

فيما أفادت مصادر عراقية أن هزة ارضية ارتدادية ضربت العاصمة بغداد وباقي المحافظات خلال اقل من 15 دقيقة من الهزة الأولى.

واعلنت هيئة الرصد الزلزالي في العراق، اليوم الخميس، عن قوة الهزة الارضية التي ضربت بغداد اليوم، مشيرة الى ان المواطنين شعروا بها.

وقالت الهيئة التابعة لوزارة النقل في بيان لها ان "الهزة الارضية التي حدثت صباح اليوم عند الساعة 9:59:31 بالتوقيت المحلي، بلغت درجتها 5.5 على مقياس ريختر".

واضافت الهيئة ان "الهزة تبعد 25 درجة جنوب شرق مندلي، و 104 درجة جنوب شرق بغداد"، مبينة ان المواطنين شعروا بها لم يعرف حتى الآن إن كانت قد ادت الى الحاق اضرار مادية.

يذكر أن العاصمة العراقية بغداد وعددا من المحافظات العراقية شهدت، مساء الـ12 تشرين الثاني 2017، هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر وادت حينها الى اصابة العشرات من المواطنين واضرارا مادية.