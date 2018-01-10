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إقالة أمير سعودي يسرب تسجيلاً عن اعتقال أمراء!

10
JANUARY
2018
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أعفى النظام السعودي الأمير عبد الله بن سعود بن محمد آل سعود من منصبه كرئيس لاتحاد الرياضات البحرية وذلك بعد تسجيل صوتي سرب له يشكك فيه بالحجج التي ساقها النظام السعودي لتبرير اعتقال 11 أميرا سعوديا بعد رفضهم أوامر لمغادرة قصر الحكم في الرياض الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السعودي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية تركي آل الشيخ أصدر قرارا بإعفاء الأمير عبد الله وأن قرار الإقالة جاء بأمر مباشر من ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان مع أنباء تشير إلى توقيف عبد الله وإيداعه سجن الحائر لتكذيبه رواية النيابة العامة بشأن اعتقال الأمراء المحتجين داخل القصر الملكي.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية كشفت أمس تسجيلا صوتيا للأمير عبد الله بن سعود وهو أحد أفراد عائلة بني سعود الحاكمة تم تداوله على موقع واتس اب يشكك فيه بصحة الاتهامات التي وجهها نظام آل سعود للأمراء المعتقلين مشيرا إلى أن تلك الاتهامات كانت مزيفة تماما ولا يمكن تصديقها متسائلا كيف يمكن لأمراء أن يواجهوا مشاكل في دفع فواتير كهرباء وماء ولا سيما أنهم جميعا يتمتعون بأملاك وثروات طائلة وليست لديهم أي مشاكل مالية.

ومن بين الأمراء السعوديين المعتقلين كل من نايف وسعود نجلي الملياردير سلطان بن محمد الكبير مؤسس شركة المراعي أكبر شركة ألبان سعودية بالإضافة إلى الأمير نايف العضو في مجلس إدارة شركة المراعى ورئيس ثالث أكبر شركات الاتصالات السعودية زين.

وكان ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان أصدر في تشرين الثاني الماضي أوامر باعتقال عدد كبير من الأمراء السعوديين والوزراء السابقين ورجال الأعمال المشهورين بحجة مكافحة الفساد إلا أن مصادر أخرى أكدت أن ما يجري داخل النظام السعودي هو انقلاب يقوده ابن سلمان بهدف تصفية خصومه من الأمراء ورجال الأعمال وسرقة أموالهم ونقلها إلى حساباته.


موقع الإعلامي حسين مرتضى 

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