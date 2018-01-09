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أمير سعودي يكشف سبب اعتقال الأمراء الـ11 (تسجيل)

9
JANUARY
2018
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لندن- عربي21- 
نشر ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا منسوبا لأمير سعودي من العائلة الحاكمة، يتحدث عن أسباب اعتقال 11 أميرا قبل أيام.
 
 
 
وبحسب التسجيل المنسوب للأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، فإن الأمراء الـ11 ذهبوا لقصر الحكم؛ للاستفسار عن توقيف أمير آخر، ليتم التعامل معهم بقسوة من قبل الحرس.
 
 
 
وزعم الأمير عبد الله في التسجيل المنسوب إليه أن اشتباكا بالأيدي وقع بين الأمراء وبين الحرس الموجودين في قصر الحكم بالرياض.
 
 
 
واستنكر صاحب التسجيل ما تم اتهام الأمراء الـ11 به من قبل الحكومة، بأنهم اعترضوا على إلغاء إعفائهم من دفع فواتير الكهرباء والمياه، والمطالبة بدية أحد أقربائهم الذي تم القصاص منه سابقا.
 
 
 
وأكد الأمير عبد الله بن سعود أن الأمراء الـ11 لا يمكنهم الاعتراض على أي قرارات ملكية، موضحا أنهم مخلصون بولائهم للملك وولي عهده.
 
 
 
وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام سعودية أن الأمير عبد الله بن سعود أعفي من منصبه رئيسا لاتحاد الرياضات البحرية، وخلفه في المنصب اللواء ركن حمد الجعيد.
 
 
 
يذكر أن "عربي21" لا يمكنها التأكد من صحة التسجيل من مصدر مستقل.
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