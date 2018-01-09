أول مبارة كرة قدم تحضرها النساء في السعودية

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spoutnik-



أعلنت السعودية عن أول مباراة كرة قدم ستتمكن النساء السعوديات من حضورها في المدرجات، تنفيذا لقرار رفع الحظر عن دخولهن الملاعب الرياضية.

وحددت السلطات ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام السعودية.



ومن المفترض أن يحضر النساء الجمعة المقبلة مبارة فريقي الأهلي والباطن الجمعة في جدة، تليها مباراة بين فريقي الهلال والاتحاد السبت، ثم مباراة بين فريقي الاتفاق والفيصلي في 18 كانون الثاني.



وأعلنت السلطات في وقت سابق أنه سيكون من حق النساء حضور مباريات كرة القدم التي ستقام في “استاد الملك فهد” في الرياض، و”مدينة الملك عبدالله” في جدة، و”ملعب الأمير محمد بن فهد” في الدمام.



وستتمكن السيدات من الجلوس في مقاعد العائلات التي تم اختيارها لتكون في الدرجة الأولى الممتازة في اليمين وفي اليسار في ملعب الملك فهد، بينما ستكون في ملعب مدينة الملك عبدالله في الطابق الثالث، وسيكون المكان المخصص للعوائل في ملعب محمد بن فهد في الزاوية.

واتخذت السعودية قرارا في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور مباريات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع عام 2018.



وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتجهيزات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة استعدادا لاستقبال الأسر والسيدات يوم 12 كانون الثاني الجاري.