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هذا هو السجن الذي أودع فيه 11 أميرا سعوديا

7
JANUARY
2018
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كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن معلومات حول سجن الحائر الذي أودع فيه 11 أميرا من العائلة الحاكمة بالسعودية، بعد تجمهرهم في قصر الحكم بالرياض ورفضوا مغادرته قبل إلغاء الأمر الملكي بوقف دفع مستحقات الماء والكهرباء عن الأمراء.


وأوضح الموقع الأمريكي، أن سجن الحائر يقع تحت إشراف إدارة المباحث العامة بالسعودية، ويتمتع بحراسة مشددة، افتتح في العام 1983 في العاصمة الرياض، ويبعد 29 كيلومترا عن وسط المدينة.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن الروايات حول هذا السجن متضاربة، بين تقارير تشير إلى أنه أشبه بـ"فندق ذو خمس نجوم،" وبين تقارير لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحتها بشكل مستقل تتهم السلطات بالسجن بسوء المعاملة والتعذيب كتقرير نشرته هيومن رايتس ووتش مستشهدة بتصريحات لسجناء سابقين.

يذكر أن سجن الحائر استهدف في العام 2015 بعملية تبناها تنظيم الدولة في العراق والشام في بيان منسوب، حيث قام انتحاري بتفجير نفسه على حاجز أمني قرب السجن.

المصدر: arabi21

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