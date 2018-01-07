بالصورة... هل سمحت السعودية للسيدات بالتدخين في الأماكن العامة

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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتجهيزات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة"، استعدادا لاستقبال الأسر والسيدات يوم 12 يناير الجاري خلال لقاء الأهلي والباطن في دوري المحترفين.

وأظهرت الصور التي نشرها حساب يدعى "عداد مشاريع جدة"، تخصيص مكان لتدخين السيدات، ما أثار جدلا وسعا للغاية بين جموع السعوديين.

وتم وضع حواجز حديدية للفصل بين الأفراد والعائلات، وتخصيص دورات مياه للسيدات.

وستتمكن السيدات من الجلوس في مقاعد العائلات التي تم اختيارها لتكون في الدرجة الأولى الممتازة في اليمين وفي اليسار في ملعب الملك فهد الدولي، بينما ستكون في ملعب مدينة الملك عبدالله في الطابق الثالث، وسيكون المكان المخصص للعوائل في ملعب محمد بن فهد في الزاوية.

وتسببت صورة للافتة "منطقة تدخين مخصصة للسيدات"، في إثارة حالة من الجدل بين السعوديين على "تويتر".

المصدر: sputniknews