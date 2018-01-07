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نتنياهو: - "الأونروا" يجب أن تتلاشى وتزول

7
JANUARY
2018
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقال إنها يجب أن تتلاشي وتزول.

وأضاف نتنياهو، في مستهل جلسة حكومية، اليوم الأحد 7 يناير / كانون الثاني: "إنني أتفق تماما مع الانتقادات الحادة التي يوجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمنظمة "الأونروا"، بحسب ما ذكرت صفحته الرسمية على "فيسبوك".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الأونروا منظمة تخلد قضية اللاجئين الفلسطينيين وكذلك تخلد رواية ما يسمى بحق العودة".

واستطرد: "يبدو أن دور المنظمة يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل ولذا فيجب على الأونروا أن تتلاشى وتزول".

وجمدت واشنطن، الجمعة الماضي 5 يناير، تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات للفلسطينيين في المستقبل.

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